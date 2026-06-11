Türkiye'den Mogadişu'ya İlk Kargo Seferi - Son Dakika
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Türkiye'den Mogadişu'ya İlk Kargo Seferi

11.06.2026 18:52
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Türkiye, Somali'ye doğrudan kargo gemisi gönderdi. Yeni hat, ticaret ve lojistik bağlantıları güçlendirecek.

Türkiye'den ilk kez bir kargo gemisi doğrudan Mogadişu Limanı'na yük taşıdı.

Somali merkezli Ocean Network Shipping denizcilik şirketi ile Akkon Lines işbirliğiyle gerçekleşen kargo seferinin Mogadişu'ya ulaşması kapsamında karşılama töreni düzenlendi.

Somali ve Türkiye'den yetkililer ile denizcilik sektörü temsilcilerinin katıldığı törende, Somali ve Türkiye milli marşları okundu.

Somali Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Abdirahman Abdilahi Aden törende yaptığı konuşmada, yeni hattın kurulmasından dolayı yetkilileri tebrik ederek, tüccarların da bu sürecin güçlendirilmesi için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Ocean Network Shipping Somali Sorumlusu Mohamed Abdilahi, doğrudan iki ülke arasındaki gemi trafiğinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Akkon Lines'ın sahibi Hakan Çapık ise yeni hattın, Somali ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

"Beklenen doğrudan hat gerçekleşti"

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, doğrudan kargo hattının, Somali halkı ve özellikle tüccarlar açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Nur, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu belirterek "Beklenen doğrudan hat gerçekleşti." dedi.

Yeni hattın, Somali'nin ithalat ve ihracat kapasitesini artırması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmesi ve lojistik bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor.

Program sonunda Somali makamları tarafından gemiye ruhsat plaketi verilirken, liman yönetimi ve Akkon Lines yetkilileri arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Mogadişu'ya İlk Kargo Seferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Gani Guvenc Recep Gani Guvenc:
    güzel bir gelişme olmuş açıkçası iki ülke arasında ticari bağlantı kurulması iyi da sonunda ben merak ediyorum bu işten ne kadar fayda sıradan vatandaş görecek yani kargo gemi ne ise de para cebimize girecek mi 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Yoldaş Ayhan Yoldaş:
    bu kadar uzak ülkelerle ilişki kuruyoruz! türkiye gerçekten değişiyor! ama bir taraftan da endişeleniyorum bu temeller sağlam mı diye! umarız iyi bir şekilde devam eder! 0 0 Yanıtla
  • Bengü Hakverdi Bengü Hakverdi:
    gençler artık bu tür işleri çok doğal karşılıyor da bizim nesil hala şaşırıyor açıkçası 0 0 Yanıtla
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