Türkiye'den Nahçıvan'a İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Nahçıvan'a İHA Saldırısına Kınama

05.03.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırılarını kınadı ve Azerbaycan'a destek verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlık, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı."

Açıklamada, " Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Azerbaycan, Orta Doğu, Güvenlik, Nahçıvan, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Nahçıvan'a İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:03:49. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Nahçıvan'a İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.