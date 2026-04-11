Türkiye'den Netanyahu'ya Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır."

Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."