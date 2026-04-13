Türkiye'den Nijerya'ya 36 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika
Türkiye'den Nijerya'ya 36 Ton Gıda Yardımı

13.04.2026 16:29
Türkiye, Nijerya'daki insani yardım programı kapsamında 36 ton gıda malzemesini AFAD aracılığıyla ulaştırdı.

Türkiye, Nijerya'daki insani yardım çalışmalarına destek kapsamında 36 ton gıda yardımını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyon içinde yürütülen yardım programı çerçevesinde gönderilen gıda malzemeleri, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola yakınlarındaki Malkohi Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı'nda dağıtıldı.

Söz konusu kampta, terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan çok sayıda kişi yaşam mücadelesi veriyor.

Yardım dağıtım programına Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Adamawa İnsani İşleri Komiseri Bello Hamman Diram, Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Adamawa yetkilisi Selen Laori ve çok sayıda yerel yetkili ile davetli katıldı.

Büyükelçi Poroy, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani yardımlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bu yardımlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanların ihtiyaçlarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor." dedi.

Türkiye'nin Nijerya'ya uzun süredir insani yardım sağlamayı sürdürdüğünü belirten Poroy, ülkesinin Nijerya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadelesine de yeni destekler sunduğunu ifade etti.

NEMA Adamawa yetkilisi Laori de yardımlardan dolayı Türk hükümetine teşekkür ederek, AFAD tarafından gönderilen yardım malzemelerinin kamptaki kişiler için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gönderilen 36 tonluk gıda yardımıyla, bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yardım, başta temel gıda ürünleri olmak üzere kamp sakinlerinin günlük yaşamını destekleyecek malzemeleri içeriyor.

Türkiye, son yıllarda Afrika'da yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle dikkati çekerken, özellikle çatışma ve terör olaylarından etkilenen bölgelerdeki sivil halka yönelik desteklerini sürdürüyor.

AFAD'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu yardımın, hem Türkiye'nin insani diplomasi çabalarının bir parçası olduğu hem de BM'nin bölgedeki yardım operasyonlarına katkı sunduğu vurgulanıyor.

Boko Haram'ın uzun yıllardır Nijerya'nın kuzeydoğusunda sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölgedeki insani kriz uluslararası toplumun desteğini gerektirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Nijerya'ya 36 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'den Nijerya'ya 36 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika
