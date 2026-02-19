Türkiye'den Sudan'a Diplomasi ve Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Sudan'a Diplomasi ve Yardım Çağrısı

19.02.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Yıldız, Sudan'daki çatışmalar için diyalog ve insani yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sudan'da devam eden çatışma ve vahim insani durumdan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, çatışmaların sona ermesi için diyalog ve diplomasiye işaret etti.

Yıldız, Sudan'daki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Türkiye'nin, Sudan'da devam eden çatışma ve vahim insani durumdan dolayı büyük endişe duyduğunu söyleyen Yıldız, "Tüm bölgenin istikrarı için çok önemli gördüğümüz Sudan'ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim." dedi.

Yıldız, Sudan'daki yabancı müdahalenin olumsuz etkilerini ve bunun çatışmanın devamı üzerindeki sonuçlarını, ayrıca daha geniş bölgeye yayabileceği potansiyel riskleri de büyük bir endişeyle karşıladıklarını vurguladı.

"Türkiye, çatışmayı sona erdirmenin en etkili yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna inanmaktadır." diyen Yıldız, bu doğrultuda, bu çatışmayı çözmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediklerini, ancak bu diyaloğun Sudanlılar tarafından sahiplenilip yönetilmesinin önemine dikkati çekti."

Yıldız, Türkiye'nin, Sudan halkının çektiği acıları hafifletmek için Sudan'a insani yardım sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, bu bağlamda, Türk yetkilileri ve şirketlerinin Sudan'daki varlıklarını sürdürmeye ve faaliyetlerini artırmaya devam ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne Sudan'daki insani trajediye öncelik verme ve Sudan'ın sahiplenerek liderliğini üstlendiği diyalogların kolaylaştırılmasına odaklanma çağrısı yapan Yıldız, "Ayrıca, Konsey üyelerini, Sudanlı yetkililerin temel endişelerini dikkate alacak, çatışmayı hızla sona erdirecek ve Sudan halkının çektiği acıları en kısa sürede hafifletecek bir kararın kabul edilmesi için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Sudan'a Diplomasi ve Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:13:04. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Sudan'a Diplomasi ve Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.