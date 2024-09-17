Türkiye'den Sudan'a İnsani Yardım

Güncel

Türkiye, haziran ayından bu yana Sudan'da devam eden sel felaketlerinin yol açtığı insani krize karşı yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, sel felaketleri nedeniyle Sudan'daki insani koşulların giderek daha zorlaşması ve halkın temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntılar yaşaması üzerine Türkiye, bu ülkeye iki büyük insani yardım gemisi gönderdi.

İlk yardım gemisi "Sardes", Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla hazırlandı.

Büyük bölümü gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 2 bin 408 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Dışişleri Bakanlığının desteğiyle 13 Temmuz'da Sudan'a ulaştı.

İkinci insani yardım gemisi ise 16 Eylül'de Mersin Limanı'ndan Port Sudan'a doğru hareket etti.

Dışişleri Bakanlığının desteği ve AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve STK'lerin katkılarıyla hazırlanan bu gemide yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi bulunuyor.

Yardımların büyük kısmını çadır ve gıda malzemeleri oluştururken, bu yardımın, sel felaketinden etkilenen Sudan halkının yaşadığı zorlukların hafifletilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetmiş, 345 binden fazla kişi etkilenmişti.

Yağışlar ve sellerin kolera salgınına yol açması nedeniyle Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Ülkede kolera salgınından ölenlerin sayısı 315'e ulaşırken, vaka sayısının ise 9 bin 533'e yükseldiği bildirilmişti.