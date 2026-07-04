Türkiye\'den Venezuela\'ya Deprem Yardımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerini Venezuela makamlarına teslim ettiklerini bildirdi. ???????

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ulaştırılan insani yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Venezuela ile yıllara dayanan dostluk ve dayanışmanın deprem felaketinin ardından da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerini Venezuela makamlarına teslim ettiklerini bildiren Ersoy şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde barınma ve temel yaşam malzemeleriyle desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, insani yardımı yalnızca afet dönemleriyle sınırlı görmüyor, dost ve kardeş ülkelerle kurduğumuz güçlü iş birliğini her koşulda yaşatıyoruz. Venezuela'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Depremin yaralarının en kısa sürede sarılmasını temenni ediyor, dost ve kardeş Venezuela halkının bu zorlu süreci dayanışma içinde aşacağına yürekten inanıyoruz."