Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.