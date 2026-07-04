Gazze'de Türkiye destekli 'Umut Pınarları 2026' yaz kampları başladı

İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı.

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Açılış programında çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri, karate ve sirk gösterileri ile çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Programla, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu insani koşullarda yaşayan çocuklara güvenli bir sosyal ortam sunulması, psikososyal destek verilmesi ve kültürel, sportif ile eğitsel faaliyetler aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin desteğiyle 60 yaz kampı açıldı

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz kamplarının Türkiye'nin desteğiyle düzenlendiğini belirterek, bunun savaş ve ağır insani koşullar altında yaşayan Gazze'deki çocuklara yönelik bir destek ve dayanışma mesajı taşıdığını söyledi.

Kampların temel amacının savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek ve yüzlerinde yeniden tebessüm oluşturmak olduğunu dile getiren Muhaysin, "İsrail'in geride bıraktığı ölüm ve yıkıma rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde toplam 60 yaz kampının açıldığını aktaran Muhaysin, yaklaşık 8 bin kız ve erkek çocuğun kamplardan yararlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Muhaysin, kamplarda eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra resim atölyeleri ile çocukların savaşın etkilerinden uzaklaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan psikososyal destek programlarının da yer aldığını kaydetti.

"Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz"

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi'nde kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş ise yaz kamplarını düzenlemenin mevcut şartlarda "büyük bir meydan okuma" olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce evin yanı sıra çocukların ve gençlerin kullandığı spor salonları, kulüpler ile kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan tesislerin de büyük bölümünün yıkıldığını belirten Tafiş, bu nedenle malzeme yetersizliği, ulaşım imkanlarının kısıtlanması ve uygun etkinlik alanı bulma konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Tafiş, tüm bu olumsuzluklara rağmen kampların ilk etabının Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde başlatıldığını, gelecek hafta ise Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde faaliyetlerin başlayacağını kaydetti.

Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti ise, "Mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakkımız var. Savaş ve yıkıma rağmen çocuklar olarak sevinmeye, oyun oynamaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları sürüyor.

Ekim 2025'te başlayan İsrail saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkılırken, binlerce ev, okul, hastane ile spor ve kültür tesisleri de kullanılamaz hale geldi.