Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uganda'nın orta kesimindeki Luwero bölgesinde inşa ettiği Gül Camisi'nin açılışı yapıldı.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fatih Ak, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadethane değil aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinde, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanmasında önemli rol oynayan eğitim ve sosyal hizmet kurumları olduğunu söyledi.
Türkiye'nin dini aşırılığa karşı duran bir ülke olduğunu dile getiren Ak, TDV tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım paketlerinin dağıtımına destek verdi.
TDV temsilcisi İlyas Bulut ise bölgede olmaması nedeniyle caminin inşa edildiğini belirterek, ülkenin farklı yerlerinde yeni camilerin inşası için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
TDV tarafından inşa edilen Gül Camisi'nde 500'den fazla kişi aynı anda namaz kılabilecek.
Son Dakika › Güncel › Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'da Gül Camisi açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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