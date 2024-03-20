Türkiye Dünya Mutluluk Raporu\'nda 98. sırada

Dünya Mutluluk Günü'nde Türkiye'nin mutluluk düzeyi belli oldu. Dünya Mutluluk Raporu'na göre listenin zirvesinde üst üste yedinci kez Finlandiya yer alırken; Türkiye 143 ülke arasında 98'inci oldu. Türkiye, 30 yaş altı sıralamasında 101. sırada kendisine yer buldu. 2021-2023 verilerine göre yaşlılarda mutluluk sıralamasında ise Türkiye, 143 ülke arasında 92. oldu. Rapora göre, Türkiye'nin mutluluk oranı küresel düzeyde düşük kalırken; gençlerin yaşlılardan daha mutsuz olduğu belirtildi.
Küresel araştırma firması Gallup'un hazırladığı 2024 yılı Dünya Mutluluk Raporu verileri açıklandı. Verilere göre, Türkiye 143 ülke arasında 98'inci oldu. Türkiye, 30 yaş altı sıralamasında ise 101. sırada kendisine yer buldu. 2021-2023 verilerine göre yaşlılarda mutluluk sıralamasında ise Türkiye, 143 ülke arasında 92. oldu. Rapora göre, Türkiye'nin mutluluk oranı küresel düzeyde düşük kalırken; gençlerde yaşlılara göre daha da düşük ölçüldü. Dünyanın en mutlu ülkesi olan Finlandiya ise üst üste yedinci kez mutluluk listesinin en başında yer aldı. Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda ve İsveç izledi.
DİĞER ÜLKELER NE KADAR MUTLU?
Rapora göre, Sırbistan 37. sıraya ve Bulgaristan da 81. sıraya yükselerek en büyük artışı elde etti. Bu yılın sonuçlarına göre; Sırbistan, 2013'e göre 69 basamak, Bulgaristan ise 63 basamak yükseldi.
Yaşam değerlendirmelerinde en büyük artışı gösteren diğer iki ülke ise, 2013 ile 2024 arasında 44 ve 40 basamak artış gösteren Letonya ve Kongo.
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Mutluluk Raporu'nun ilk kez yayınlandığı 2012'den bu yana ilk kez ilk 20'nin dışında kaldı. Bu durum, 30 yaşın altındaki Amerikalıların refahındaki büyük düşüşe bağlanıyor. Afganistan hala sıralamanın en altında yer alıyor ve dünyanın 'en mutsuz' ülkesi olarak gözüküyor.
Raporda ilk kez yaş gruplarına göre ayrı sıralamalar da verildi. Örneğin 30 yaş altı çocuklar ve gençler arasında listenin başında Litvanya yer alırken, 60 yaş ve üstü insanlar için dünyanın en mutlu ülkesi Danimarka.
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