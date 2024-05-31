Türkiye Ekonomisi 2024'ün İlk Çeyreğinde Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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Türkiye Ekonomisi 2024'ün İlk Çeyreğinde Yüzde 5,7 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi 2024\'ün İlk Çeyreğinde Yüzde 5,7 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 11,1 artarken, mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 arttı ve ithalat yüzde 3,1 azaldı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları ise yüzde 7,3 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42 olarak gerçekleşti.

31.05.2024 10:56
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(ANKARA) - ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, bir önceki yılın ilk çeyereğine göre yüzde 5,7 büyüdü.

TÜİK'e göre, inşaat sektörü 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 11,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 artarken, ithalatı yüzde 3,1 azaldı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,3 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42 oldu.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi 2024'ün İlk Çeyreğinde Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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