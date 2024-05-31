Türkiye Ekonomisi 2024\'ün İlk Çeyreğinde Yüzde 5,7 Büyüdü

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(ANKARA) - ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, bir önceki yılın ilk çeyereğine göre yüzde 5,7 büyüdü.

TÜİK'e göre, inşaat sektörü 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 11,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 artarken, ithalatı yüzde 3,1 azaldı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,3 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42 oldu.

(SÜRECEK)