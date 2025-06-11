KAAN Uçağı'nın Endonezya'ya İhracatı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın atıldığını belirterek, "TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek.

Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor, Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda atıldığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp 'bir gün bizim de uçağımız olacak' diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz."