Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye Enerjide Merkez Ülke Olacak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olacağını vurgulayarak, Irak, Türkmenistan ve Katar ile planlanan petrol ve gaz hatlarına işaret etti. Bayraktar, Somali'de petrol aramasına başlayan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin ardından Ankara'ya dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda, küresel enerji sektöründeki riskler ve fırsatları değerlendirdi. Savaşın uzamasından endişeli olduğunu belirten Bakan, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji tesislerinin vurulmasını hatırlatarak, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin sektöre etkisini özetledi. Petrol fiyatlarının yükselmemesi için Hürmüz Boğazı sorununun çözülmesi ve savaşın sonlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 400 milyon varil petrolü piyasaya sunma kararını hatırlatarak, bu hamlenin fiyatları kontrol altında tutmak için olduğunu, ancak krizin uzaması durumunda etkisinin sınırlı kalabileceğini ifade etti. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arzında sıkıntı yaşamadığını belirten Bakan, Hürmüz Boğazı'ndan alınan petrolün ithalatın yüzde 10'unu oluşturduğunu ve bu miktarın yönetilebilir olduğunu söyledi. Ayrıca, eşel mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyatlarının şok artışlardan korunduğunu ekledi.

Türkiye'nin enerjide merkez olma hedefi kapsamında, Irak'ta Basra'dan Silopi'ye uzanan petrol hattının yeniden gündeme getirildiğini, bu projenin yıllık 60 milyar dolar gelir potansiyeli taşıdığını açıkladı. Türkmen gazının Hazar geçişli boru hattıyla getirilmesi planlanırken, Katar'dan doğalgaz hatları tasarlandığını belirtti. Bayraktar, Somali ve Libya'da enerji arama faaliyetlerine devam edileceğini, Karadeniz Gaz Sahası'nda üretimin artırılacağını ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yılsonuna yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Nadir Toprak Elementleri için pilot tesisin ticari üretime geçirilmesi hedeflenirken, Türk Akım Boru Hattı'nın Avrupa'ya ihracat için kullanıldığını ve bu hatta yönelik saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.