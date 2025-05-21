Türkiye Faiz Cumhuriyetine Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Faiz Cumhuriyetine Dönüşüyor

Türkiye Faiz Cumhuriyetine Dönüşüyor
21.05.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Aşkın Genç, bütçenin faiz ödemelerine ayrılan kaynağın giderek arttığını vurguladı.

(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'nin bir faiz cumhuriyetine dönüştüğünü belirterek, "Bu bütçe, bir tercihler bütçesidir. İktidar, yatırım yerine yandaşa, üretim yerine borca, adalet yerine faize kaynak aktarmaktadır. Sermaye giderleri, yani yatırıma ayrılan pay, ilk dört ayda 249 milyar TL. Faiz ödemesi ise bunun neredeyse 3 katı. Yani ülke geleceğine değil, geçmişin borçlarına çalışıyor. Kur arttıkça borç büyüyor, borç büyüdükçe faiz artıyor. Bütçenin kaderi Londra piyasalarında yazılıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin 13. maddesinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AYM'nin iptal ettiği düzenlemelerin neredeyse aynısının torba kanun teklifine eklendiğini vurgulayarak, "İktidarın uzun süredir benimsediği bu yöntem, artık sistematik bir pratiğe dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınmıyor; yalnızca kararın yürürlüğe gireceği tarih bekleniyor, ardından aynı düzenleme hızla teklif haline getirilip Meclis'ten geçiriliyor. Yasama organı bir kez daha, yürütmenin işlemlerini onaylayan bir notere indirgeniyor" diye konuştu.

Genç, konuşmasının devamında bütçedeki faiz giderlerine değinerek şunları söyledi:

"TBMM'nin çatısı altında konuşmak, halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin akıbetini sorgulamak bizim görevimizdir. Bugün bu kürsüden bir gerçeği tekrar söylemek zorundayız. Türkiye bir faiz cumhuriyetine dönüşmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılında merkezi yönetim bütçesinden faiz ödemelerine ayrılan kaynak, 24 yıl sonra ilk kez anapara ödemelerini geride bırakmıştır. 2025 yılında da aynı tablo derinleşerek devam ediyor. Yalnızca nisan ayında bütçeden 260 milyar lira faiz ödemesi yapılmış. Aynı ayda personel giderlerine ayrılan kaynak 274 milyar, yani faize giden para neredeyse tüm memurun maaşı kadar.

"100 liranın 17 lirası faize gidiyor"

2025 yılının ilk dört ayında toplam faiz gideri 724 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu da bütçedeki her 100 liranın 17 lirasının faize gittiği anlamına geliyor. Faiz ödemelerinde geçen yıla kıyasla artış oranı yüzde 99. Sormak lazım: Bu ülke kim için yönetiliyor? Emekçi için mi, emekli için mi, yoksa alacaklıların keyfi kaçmasın diye mi? İlk dört ayda 885 milyar TL bütçe açığı veriliyor. Aynı dönemde toplam 2 trilyon 810 milyar TL vergi toplanmış ama halkın sofrasına bir dilim ekmek daha koyulamamış. Çünkü vergiler halka değil, faize ve israfa akıyor.

İsraf demişken, bir kalemi özellikle anmak gerek: Diyanet İşleri Başkanlığı. 2025 bütçesinden Diyanet'e ayrılan ödenek tam 130 milyar 119 milyon TL. İlk dört ayda bunun 42 milyar lirası harcanmış. Bu bütçe; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Dışişleri'nden ve Kültür ve Turizm'den çok daha fazla. Yani iktidarın önceliği sanayi değil, diplomasi değil, üretim değil. Önceliği tek merkezden şekillendirilmiş bir ideolojik yapı.

"Ekonomik vesayet rejimi"

Bu kürsüden defalarca söyledik: Bu bir tercihler bütçesidir. ve iktidar tercihini bir kez daha ortaya koymuştur. İktidar, yatırım yerine yandaşa, üretim yerine borca, adalet yerine faize kaynak aktarmaktadır. Bakınız sermaye giderleri, yani yatırıma ayrılan pay, ilk dört ayda 249 milyar TL. Faiz ödemesi ise bunun neredeyse 3 katı. Yani ülke geleceğine değil, geçmişin borçlarına çalışıyor ve bu borçların yapısı da iç açıcı değil. Brüt borç stokunun yüzde 54'ü döviz cinsinden. Kur oynaklığı demek bu ülkenin bütçesini Londra swap piyasasına emanet etmek demek. Kur arttıkça borç büyüyor, borç büyüdükçe faiz artıyor. Bütçenin kaderi Londra piyasalarında yazılıyor.

Bu bir bütçe değil, bir borç ödeme planıdır. ve bu planın tek kazananı halk değil, alacaklılardır. Türkiye, üretmeden borçlanan; borçlandıkça faize bağımlı hale gelen bir döngüye mahküm edildi. Faiz ödemeleri anaparayı geçti, bütçe açığı vergiyle değil, gelecek nesillerin sırtına yüklenen borçla kapatılıyor. Buna artık bütçe denemez; bu, ekonomik vesayet rejimidir. Faiz kaleminin tahakküm ettiği bu düzende, milletin cebine değil, yalnızca alacaklıların kasasına çalışılıyor."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Aşkın Genç, Politika, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Faiz Cumhuriyetine Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü 12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
47 ilde DEAŞ operasyonu 298 şüpheli yakalandı 47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Yıldız Tilbe’den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

22:59
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
21:31
Soykırımla suçladı Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
21:28
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
10:05
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü
10:03
Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte
Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte
09:57
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest Görünce havalara uçtu
Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
09:55
Banka müdürünün sır ölümü Hakkındaki iddialar vahim
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
09:55
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
09:46
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 23:55:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Faiz Cumhuriyetine Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.