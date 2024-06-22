Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Ateş cinayeti haberleriyle ilgili gazetecilerin hedef gösterilmesini kınadı - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Ateş cinayeti haberleriyle ilgili gazetecilerin hedef gösterilmesini kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Ateş cinayeti haberleriyle ilgili gazetecilerin hedef gösterilmesini kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkgün gazetesinin manşetinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu'nun hedef gösterilmesini kınayarak, 'Gazetecilik suç değildir' açıklamasında bulundu.

22.06.2024 13:12
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkgün gazetesinin manşetinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu'nun hedef gösterilmesini kınayarak, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkgün Gazetesi 21 Haziran 2024 tarihli sayısının manşetinde  Kadir Yıldız  imzasıyla  yayınlanan yazıda meslektaşlarımız Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle açıkça hedef gösterilmiştir. 'Halk TV'nin avanak hafiyeliği' başlıklı yazıda, fotoğrafları da eklenen gazetecilerin 'Sinan Ateş cinayetini istismar etmekten ve magazinleştirmekten geri durmadığı' iddia edilmiştir. Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu başta olmak üzere evrensel gazetecilik ilkeleri ile mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Meslektaşlarımızı hedef gösteren Kadir Yıldız'ı kınıyoruz. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre 'Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici ve yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır.' Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri, olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel, Sinan Ateş, Türkiye, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Ateş cinayeti haberleriyle ilgili gazetecilerin hedef gösterilmesini kınadı - Son Dakika

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