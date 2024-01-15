Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, DEM Parti\'nin kapatılması için eylem yaptı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, "terör örgütü PKK ile iltisaklı" olduğu gerekçesiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) kapatılması için eylem yaptı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile ellerinde dövizler ve Türk bayrağı taşıyan vakıf üyeleri, slogan atarak, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Aylar, "Sınır dışındaki hainleri bitirmeden önce içimizdeki vatansızları bitirin" demek için Meclis'in önünde bir araya geldiklerini belirtti.

Milletvekillerine seslenen Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde, terör örgütü propagandası yapanları, şehitlerimize rahmet dileyemeyenleri, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenleri, HDP ile kol kola gezenleri, DEM Parti'ye selam çakanları, bu milletin meclisinden defedin.

Buradan CHP'ye sesleniyorum. Bu ülkede selam gönderilecek insan mı kalmadı da Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorsunuz. Bu ülkede gidip ziyaret edilecek insan kalmadı mı da APO'ya özgürlük diyen hainleri ziyaret ediyorsunuz?"

Aylar, terör unsurlarıyla her alanda mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden vekiller varken, terörist avlamak için uzaklara gitmenin bir anlamı yoktur. HDP-DEM Parti'li vekillerin milletvekilliklerini düşürün, yargılayın ve asın. Anayasamızda yapılacak değişikliklerle terörle bağlantılı olanların siyasi parti kurmaları engellenmelidir. HDP-DEM demek, PKK demektir. HDP-DEM demek, ihanet demektir. HDP-DEM demek, bebek katili demektir. Kati suretle HDP-DEM kapatılmalıdır."

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.