Türkiye Geleceğe Umutla Yürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Çevremizde ne kadar büyük sıkıntılar olursa olsun, ne kadar büyük krizler yaşanırsa yaşansın çok şükür biz Türkiye olarak emin adımlarla geleceğe ümitle yürüyen bir milletiz, bir devletiz." dedi.

İleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince siyaset, bürokrasi ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Burada İleri, ramazanın İslam alemi, Türkiye ve Filistin için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ÖNDER'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İleri, "Bu nesiller, aynı zamanda bu memleketin çimentosu olacaklar. Bu milleti bir ve beraber tutan, tek vücut halinde yürüme kabiliyeti kazandıran yegane gençler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İleri, bu süreçte dedesi Tevfik İleri'nin de aralarında bulunduğu, bu uğurda mücadele eden ve bedel ödeyen büyükleri rahmetle andığını belirtti.

Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren İleri, "Çevremizde ne kadar büyük sıkıntılar olursa olsun, ne kadar büyük krizler yaşanırsa yaşansın çok şükür biz Türkiye olarak emin adımlarla geleceğe ümitle yürüyen bir milletiz, bir devletiz." diye konuştu.

Son 23 yılda Türkiye'nin birçok alanda önemli atılımlar yaptığını vurgulayan İleri, "Sağlıkta, ekonomide, savunmada önemli atılımlara imza attık. Ama ben inanıyorum ki bunların da ötesinde devlet ve millet paylaşmasının tekrar sağlanmış olması ve her daim hakkın, hakkaniyetin ve vicdanın tarafında durmuş olmamız bütün bu kazanımların belki de en değerlileridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun birlik ve beraberlik içinde çalışmayı gerektirdiğini dile getiren İleri, Türkiye'nin bu anlayışla dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi ve daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmayı hedeflediğini kaydetti.

"Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğimize inanıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise ramazanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, farklı kesimlerin aynı sofrada buluşmasının önemine işaret etti.

İnan, Türkiye'nin 25 sene öncesinden çok farklı bir konumda olduğunu belirterek, "Bugün başörtüsüyle öğretmen olabilen, memur olabilen, akademisyen olabilen, vali olabilen, bugün Milletin Meclisinde başörtüsüyle milletin temsilciliğini yapabilen bir Türkiye varsa bu sizin desteklediğiniz imam hatipli, cesur yürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si sayesinde." dedi.

Temel hak ve özgürlükler alanında verilen mücadelelere değinen İnan, askeri vesayet ve farklı siyasi mücadeleler karşısında 25 yıl boyunca önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

İnan, Türkiye'nin geleceği için çalışmaların sürdürüleceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte sizlerden aldığımız destekle daha yapacağımız çok işimiz var. Gençlerimizle birlikte, gelecek nesillerle birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğimize inanıyoruz. Bugün Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde 80'i 'Bu bölgede yaşanan krizlerden, savaşlardan ve tehlikelerden bizi Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı korur' diyor."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da ramazanın gençler arasında güçlü şekilde yaşandığını ifade ederek "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında sadece imam hatip okullarımızda değil Türkiye'nin bütün okullarında milyonlarca gencimizin gönlünde 'Maarif'in kalbinde Ramazan' başlığıyla ramazanı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmam hatip okullarında yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol üstleneceğini dile getiren Ceylan, "81 vilayette 4 bin 500'ü aşkın okulumuzda 1,5 milyon gencimizle çift kanatlı gençler yetiştirerek Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak nesiller geliyor." ifadelerini kullandı.