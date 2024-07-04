Türkiye, Gelinlik İhracatında Geniş Bir Coğrafyada Adından Söz Ettiriyor

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Son yıllarda 3 kıtada birçok ülkeye gelinlik ihracatını artıran Türkiye, Amerika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada tasarımı ve kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2021 yılından bu yana gelinlik ihracatındaki artış dikkati çekiyor. Türkiye'nin özellikle Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki birçok ülkeye gelinlik ihracatı söz konusu dönemden bu yana yükseliş gösterdi.

Türkiye'den geçen yıl yapılan gelinlik ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,7 artarak 3 milyon 694 bin 401 dolar oldu. Adet bazında bakıldığında 2023'te 23 bin 380 gelinlik ihracat edildi. Aynı dönemde en fazla ihracat 7 bin 836 adetle Almanya'ya yapıldı. Bunu sırasıyla 2 bin 82 adetle Suudi Arabistan, 1782 adetle Irak, 1437 adetle Avusturya, 1024 adetle İsveç izledi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 1 milyon 468 bin 436 dolarlık ihracat gerçekleşti. Türkiye bu dönemde 11 bin 898 adet dış satım yaptı. Ocak- Mayıs 2024'te en fazla gelinlik ihracatı 2 bin 901 adetle Almanya'ya yapıldı. Bunu 1450 adetle Irak, 1365 adetle Danimarka, 1340 adetle ABD ve 942 adetle Avusturya izledi.

Türkiye'nin 2022'de gelinlik ihracatı 2 milyon 722 bin 240 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 52 bin 850 adet dış satım gerçekleşirken, en fazla ihracat 22 bin 130 adetle Birleşik Krallık'a yapıldı. Bunu 12 bin 129 adetle Almanya, 3 bin 868 adetle Yemen, 2 bin 588 adetle Kırgızistan, 1826 adetle Irak izledi.

Türkiye, 2021'de 2 milyon 362 bin 715 dolarlık gelinlik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 43 bin 789 adet gelinlik ihraç edilirken, en çok ihracat 8 bin 635 adetle Irak'a, 7 bin 607 adetle Tunus'a, 6 bin 813 adetle Almanya'ya, 5 bin 168 adetle Polonya'ya, 2 bin 881 adetle Birleşik Krallık'a yapıldı.

"Gelinlik sektörü tasarım ve kalite açısından rekabetçi ürünler sunuyor"

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, Türk hazır giyim sanayisinde gelinlik sektörünün, büyük bir iç pazar ve güçlü ihracat potansiyeli ile önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Öztürk, sektörün katma değer, moda, inovasyon ve AR-GE anlamında güçlü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin genel ihracat kilogram birim fiyatının 1,57 dolar olduğu düşünüldüğünde gelinlik, yaklaşık 100 dolar ihracat kilogram fiyatıyla dikkati çekiyor. Gelinlik sektörümüz nitelikli iş gücü ve gelişmiş yan sanayisi ile küresel ölçekte önemli bir aktör olmasının yanında tasarım ve kalite açısından rekabetçi ürünler sunuyor. Türk gelinlik üreticileri Avrupa'dan Amerika'ya, Körfez ülkelerinden Orta Asya ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada tasarımı ve kalitesiyle adını duyurmuştur." diye konuştu.

Sektörünün tasarım gücü, kalitesi ve rakiplerine göre fiyat avantajıyla dünya pazarlarında öne çıktığına da dikkati çeken Öztürk, Türkiye'de gerek meslek yüksekokulu gerekse lisans düzeyinde moda tasarım bölümlerinin artmasıyla "eğitimli tasarımcı" sayısının yükseldiğini, bunun da sektörü rekabetçilikte daha yukarı taşıdığını belirtti.

Öztürk, her yıl İzmir'de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olduğunu ve bu yıl 18. kez kapılarını açacağını dile getirerek, fuarın dünyanın birçok ülkesinden katılımcıyı ağırlayarak sektördeki başarıya katkı sunduğunu söyledi.

"Türk tasarımcılar özel sipariş gelinliklerde başarısını artırdı"

İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Turan Aksoy ise Türk tasarımcıların özellikle "haute couture" adı verilen özel sipariş gelinliklerde başarısını artırdığına dikkati çekti.

Aksoy, kullanılan malzeme ve işçiliğin üst düzey olmasının Türk gelinlik sektörünün uluslararası pazarlarda tercih edilme nedeninin başında geldiğini belirtti.

Özellikle işleme ve el işçiliği konusunda Türk firmalarının Avrupalı rakiplerine göre çok iyi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Öte yandan ürün çeşitliliğimiz de bizi bir adım öne çıkarıyor. Her tarz gelinliği Türk üreticilerden bulmaları mümkün. Katıldığımız uluslararası fuarlarda Türk firmaları ürün çeşitliliği ile dikkati çekiyor. Yabancı firmalar ve alıcılar aradığı her modeli bulabiliyor. Dünyada gelinlik sektörü çok büyük bir pazar. Türkiye bu pazarın en etkin oyuncularından biri." diye konuştu.

Aksoy, İspanya'nın dünyadaki en iyi hedef pazarlardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sıralar ABD de çok iyi. Bu hedef doğrultusunda birçok Türk firması, Barselona'daki fuarda her yıl yerini alıyor. Dönemin trendlerinden çok, her ülkenin farklı trendi var. Örneğin ABD, Almanya, İtalya gibi ülkelerde daha sade modeller tercih edilirken, Arap coğrafyasında tam tersi çok kabarık, işlemeli, işçiliği yüksek gelinlikler ön plana çıkıyor. Dünya genelinde şimdilerde eskiye dönüş trendi de başladı. Saten, sade gelinlikler ve özellikle son dönemde bizde 'Fransız danteli' diye bilinen dantelli modellere yoğun ilgi söz konusu."

Sektörün en büyük sıkıntısının ise personel eksikliği olduğunun altını çizen Aksoy, en büyük beklentinin nitelikli iş gücünün yetişmesi olduğunu sözlerine ekledi.