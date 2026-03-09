Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla etkinlikler düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifiyle 7 Mart'ta İstanbul'da 500 davetlinin katıldığı iftar programı gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) gün içinde düzenlediği seferlerde 8 Mart'ın anlam ve önemine değinen anonslar yapıldı.

Anonslarda, "Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Değer üreten, emeğiyle ekonomiye ve topluma güç katan kadınlarla sürdürülebilir kalkınma mümkündür. Toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan görseller, THY seferlerinde kabin içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında, TCDD'nin sabit tesislerinde de vagon içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında gösterildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında spor karşılaşmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyesindeki müsabakalara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çeken pankartlarla çıkıldı.

Atakule, 8 Mart için renklendirildi

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için renklendirildi ve kuleye günün önemine değinen mesaj yansıtıldı.

Tüm Türkiye'de "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla gerçekleştirilen programların hashtagi "#KalkınmadaKadın" olarak belirlendi, şehirlerde çeşitli pankart ve billboardlarda bu mesaja yer verildi. Ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Bakanlığın internet sitesinde "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri"ni içeren "Niyet Beyanı" imzaya açıldı.

Ayrıca "https://kadingirisimci.gov.tr/" internet sayfasına "Niyet Beyanı"nın imzalanmasına yönelik imza butonu eklendi.