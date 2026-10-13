Türkiye genelinde yaz yağışı yüzde 94 arttı, en fazla yağış Rize'de ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye genelinde yaz yağışı yüzde 94 arttı, en fazla yağış Rize'de ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde 2026 yaz mevsiminde metrekareye 58,3 kilogram yağış kaydedildi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış anlamına geliyor. Rize metrekareye 304,4 kilogramla en fazla yağışı alırken, Güneydoğu Anadolu'da yağışlar 8 yıldır normallerin altında kaldı.

Türkiye genelinde 2026 yılı yaz mevsiminde yağış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak metrekareye 58,3 kilograma ulaştı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde ortalama metrekareye 58,3 kilogram yağış kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde metrekareye 30 kilogram olarak ölçülen yağış miktarı, bu yıl yüzde 94 artış gösterdi. Buna rağmen yağışlar, 1991-2020 dönemini kapsayan metrekareye 64 kilogramla mevsim normalinin yüzde 9 altında gerçekleşti.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin tamamında geçen yıla göre yağış artışı kaydedilirken, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarı iki katından fazla arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıl 21 kilogram olan yaz yağışı bu yıl metrekareye 55,3 kilograma, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 28,6 kilogramdan 60,1 kilograma yükseldi.

Marmara Bölgesi'nde de geçen yıl metrekareye 11,6 kilogram olarak kaydedilen yağış miktarı bu yıl metrekareye 34,1 kilograma ulaşarak iki katından fazla artış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 93, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 74, Ege Bölgesi'nde yüzde 46 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 30 arttı.

En fazla yağış Rize'de kaydedildi

Bölgelere göre yaz mevsiminde en yüksek yağış metrekareye 120,3 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde, en düşük yağış ise metrekareye 3,9 kilogramla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüldü.

İller genelinde en fazla yağış metrekareye 304,4 kilogramla Rize'de kaydedilirken, Rize'yi metrekareye 276 kilogramla Ardahan izledi.

Mevsim normalleriyle karşılaştırıldığında ise Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar yüzde 48, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 8 arttı.

Diğer bölgelerde yağışlar normallerinin altında kalırken, en fazla azalma yüzde 67 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Marmara'da yağışlar normaline göre yüzde 59, Ege'de yüzde 34, Karadeniz'de yüzde 9 ve İç Anadolu'da yüzde 6 azaldı.

Güneydoğu Anadolu'da yağışlar 8 yıldır normalin altında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsimi yağışları, geçen yıla göre artış göstermesine rağmen üst üste 8 yıldır normallerinin altında kaldı.

Bölgede bu yaz metrekareye 3,9 kilogram yağış ölçülürken, metrekareye 11,8 kilogram olan mevsim normaline göre yüzde 67 azalma yaşandı.

Şırnak'ta son 60 yılın, Mardin ve Batman'da ise son 42 yılın en düşük yaz yağışları kaydedildi.

Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Kaş ve Fethiye çevrelerinde yağışlar normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Samsun, Denizli, Burdur, Kemer, Elmalı, Mersin, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde ise yağışlar normallerinin yüzde 60'tan fazla üzerine çıktı.

Kaynak: AA
Güneydoğu AnadoluHava DurumuTürkiyeGüncelÇevreYaşamRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:30:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye genelinde yaz yağışı yüzde 94 arttı, en fazla yağış Rize'de ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei