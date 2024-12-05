Türkiye, Güney Kafkasya'da Barış İçin Çabalıyor - Son Dakika
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Türkiye, Güney Kafkasya'da Barış İçin Çabalıyor

Türkiye, Güney Kafkasya\'da Barış İçin Çabalıyor

Zafer Sırakaya, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını vurguladı.

05.12.2024 13:48
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refahın sağlanması için çabaladığını belirterek, "Türkiye, sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgede sürdürülebilir barışı tesis etmek için bu tarihi fırsatın kullanılmasını teşvik etmeye devam edecektir. Bu sadece dahil olan ülkeler için değil, aynı zamanda bölgenin genel refahı için de hayati önem taşımaktadır." dedi.

Sırakaya, Batı Azerbaycan Topluluğu tarafından Bakü'de düzenlenen "Geri Dönüş Hakkı- Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinin büyük acılara neden olduğunu, 1 milyondan fazla masum Azerbaycanlı sivilin evlerinden zorla çıkartıldığını hatırlatan Sırakaya, uluslararası toplumun buna kayıtsız kaldığını belirtti.

Sırakaya, Türkiye'nin Azerbaycan topraklarının işgalini hiçbir zaman kabul etmediğini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü en başından beri savunduğunu söyleyerek, iki ülkenin en zor günlerinde birbirinin yanında olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın sonunda işgal altındaki topraklarını kurtardığını ve yıllardır süren adaletsizliğe son verdiğini söyleyen Sırakaya, işgalin sona erdirilmesi sonucunda bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığını ifade etti.

Sırakaya, Güney Kafkasya'nın kalıcı barış ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye, bu bölgede her zaman barış, istikrar ve refahın sağlanması için çabalamıştır. Bu nedenle Azerbaycan'ın bu konudaki girişimlerini destekliyor ve katkıda bulunuyoruz. Güney Kafkasya'yı yalnızca karşılıklı saygı ve anlayışla toplumların barışçıl bir şekilde bir araya geldiği bir yere dönüştürebiliriz. Tüm tarafların meşru isteklerini kabul eden ve kapsamlı bir yaklaşım benimseyen bir yol aramalıyız. Dahası, herkesin bu toprakların güzelliğinden ve potansiyelinden yararlanabileceği barışçıl bir Güney Kafkasya yaratmak için gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Birlikte, adaletin hüküm sürdüğü ve geçmişin yaralarının iyileşmeye başladığı bir gelecek için çabalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'nın refaha kavuşacağına ve hak ettiği bölgesel başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Sırakaya, "Bu amaç doğrultusunda Türkiye, sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgede sürdürülebilir barışı tesis etmek için bu tarihi fırsatın kullanılmasını teşvik etmeye devam edecektir. Bu sadece dahil olan ülkeler için değil, aynı zamanda bölgenin genel refahı için de hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye devam eden barış sürecini takdir etmektedir. Ortak tarihe ve köklü tarihi, dilsel ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgemizde barışı ve istikrarı güçlendirme çabalarımızı şekillendirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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