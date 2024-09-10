Batum'da Savunma Bakanları Toplantısı - Son Dakika
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Batum'da Savunma Bakanları Toplantısı

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi.

10.09.2024 16:16
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Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batum'daki toplantı öncesi Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ayrı ayrı görüştü.

Batum'da bir otelde yapılan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı'nın ardından "üçlü toplantı protokolü" imzalandı.

"Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını çizdik"

İmza törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, toplantıya katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletti, misafirperverliği dolayısıyla Gürcü mevkidaşı Çikovani'ye teşekkür etti.

Türkiye olarak Gürcistan ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, köklü tarihi ve derin bağları bulunan ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin her alanda en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik irademizi, kıymetli mevkidaşlarımla beraber bir kez daha teyit ettik. Toplantı esnasında, Azerbaycan ve Gürcistan'ın özellikle bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizin altını tekrar çizdik."

Konuşmasında Güney Kafkasya'daki barışın önemini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere Kafkasya, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle bölgesel ve uluslararası güvenlik için kritik önemdedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü işbirliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken, aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır."

Toplantının ardından imzalanan üçlü protokolle ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine verilen önemi vurguladıklarını aktaran Güler, "Bu nedenle, örnek nitelikteki bu yakın ve güçlü işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız üçlü toplantı protokolü ile teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu sinerji, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği ve ortaklıklara da imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Güney Kafkasya'da barış sürecini destekliyoruz"

Gürcistan Savunma Bakanı Çikovani, toplantıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çikovani görüşmelerde üç ülke arasındaki stratejik işbirliği ve ilişkiler ile bölgesel güvenlik konularını ele aldıklarını aktardı.

Ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin önemini vurgulayan Çikovani, bu ilişkilerin bölgesel refah ve güvenliğe hizmet ettiğini kaydetti.

Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barış sürecini desteklediklerini ifade eden Çikovani, "Öncelikli amacımız ortak çabalarla bölgesel istikrarın sürdürülmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri kapsamında mevcut çatışmaların barış yöntemleri ile çözülmesini sağlamaktır." dedi.

Çikovani bir hafta sonra ülkesinde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan askerlerinin katılımıyla "Sonsuzluk 2024" adlı ortak tatbikatın başlayacağını duyurdu.

"? Ermenistan'ın silahlanma politikası bölge barışı için en ciddi tehdittir"

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, toplantının üç ülke arasındaki stratejik diyaloğun açık örneği olduğunu söyledi.

Hasanov, bu tip toplantıların düzenli şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirterek, toplantıda ikili ve üçlü işbirliklerini, bölgedeki askeri ve siyasi süreçleri konuştuklarını bildirdi.

Bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlerle ortak mücadelenin önemine vurgu yaptıklarını belirten Hasanov, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın silahlanma politikasını sürdürmesi, bölge barışı için en ciddi tehdittir. Azerbaycan, bölgesel sorunların bölge ülkelerince çözümünden yanadır. Ermenistan'da intikamcı eğilimler hala devam etmektedir. Anayasasında komşu ülkelere, özellikle de Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları bulunan Ermenistan'ın silahlanması ve bölge dışı ülkelerin Ermenistan üzerinden bölgesel süreçlere müdahalesi gelecekte sadece Azerbaycan için değil tüm bölge için tehlike kaynağına dönüşebilir."

Hasanov, dünyanın geleneksel tehlikelerin yanı sıra geleneksel olmayan tehlikelerle de karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunlarla mücadele geleneksel yöntemlerle yapılamaz. Ayrıca hiçbir devlet bu gibi tehditlerle tek başına baş edemez. Bu gerçeklik bizim işbirliğimizi daha da derinleştirmemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Uluslararası terörizm, enerji ve ulaşım hatlarının güvenliği, siber saldırılar ve ayrıca ilkim değişikliği gibi yeni oluşan tehditlerle mücadele, ülkelerin birlikte mücadele ederek etkin çözümler bulmasını zorunlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın üçlü işbirliğine de değinen Hasanov, "Karşılıklı saygı, samimi komşuluk ilişkileri ve güvene dayalı işbirliği, bölgede barış, güvenlik ve istikrar için büyük önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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