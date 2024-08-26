Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi\'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antal Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

26.08.2024 22:17
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antal Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı içinde yapılan açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Saadet Partisi milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit uysal, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Derneğin Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, açılıştaki konuşmasında, yüreklerinde şehitlerin ve gazilerin onurunu taşıdıklarını söyledi.

Bugün derneğin kuruluşunun 109. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten Yurdakul, "Derneğimiz milletimizin en zor zamanlarında tarihimizin en karanlık dönemlerinde doğmuştur. Bu toprakların kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve onların ailelerini aynı çatı altında bir araya getirmiştir." dedi.

Derneğin 1915 yılında köklerini saldığını ve vatan sevdalılarının bir araya geldiğini kaydeden Yurdakul, bağımsızlık ve hürriyet uğruna canlarını ortaya koyanların kocaman bir aile haline geldiğini anlattı.

Şahitlik ve gazilik ruhumun bu topraklarda yaşan her bireyin yüreğinde saklı olduğunu dile getiren Yurdakul, "Bu ruh şanlı tarihimizden aldığımız inanç, güven ve onurla büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hürriyet ve istikbal benim karakterimdir' vecizesinde hayat bulmuştur. Atatürk'ün bu sözü derneğimizin de kuruluş felsefesini yansıtan, şehitlik ve gazilik onurunu taşıyan herkesin ortak bir değeridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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