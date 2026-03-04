Türkiye Hava Sahasına Tehditlere Karşı Tedbir Alıyor - Son Dakika
Türkiye Hava Sahasına Tehditlere Karşı Tedbir Alıyor

04.03.2026 15:30
Akif Çağatay Kılıç, İran'dan gelen balistik mühimmat tehdidinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından, " Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte; ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edilmiş olup söz konusu tehdit, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir."

Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte; ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

