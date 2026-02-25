Türkiye Hava Seyrüseferde Rekor Kırdı - Son Dakika
25.02.2026 11:54
Türkiye, EUROCONTROL verilerine göre tarihindeki en yüksek hizmet birimi sayısına ulaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye, 2026 yılı Ocak ayında 1 milyon 671 bin 405 hizmet birimi ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, EUROCONTROL verilerine göre Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi rekora imza attığını ifade etti. Uraloğlu, "Türkiye, Avrupa hava sahasında liderliğini güçlendirdi. Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı. Son 3 aydır Avrupa'nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık. Türkiye, 2026 yılı Ocak ayında 1 milyon 671 bin 405 hizmet birimi ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi tarafından yayımlanan güncel raporda Türkiye'nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesiyle liderliğini uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

'HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ'

Hizmet birim sayısının hava aracının ağırlığı ve katettiği mesafeye göre hesaplanan ve hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ocak 2026 itibarıyla 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesi, Türkiye'nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koydu. Uçuş emniyetini esas alan anlayışla hayata geçirdiğimiz ileri teknoloji ve vizyoner altyapı yatırımları sayesinde sistem kapasitesini en üst seviyeye çıkardık. Bu kapsamda uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejisi, Türkiye'yi havacılıkta yalnızca bölgesel bir transit merkezi konumunun ötesine taşıyarak Avrupa'nın tartışmasız liderlerinden biri haline getirdi. Elde ettiğimiz bu başarı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz ile Türk hava sahasında sunduğumuz hizmetin kalitesi uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
