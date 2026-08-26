Türkiye İİT Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika
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Türkiye İİT Toplantısına Başkanlık Edecek

Türkiye İİT Toplantısına Başkanlık Edecek
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Musa Kulaklıkaya, Cidde'deki İİT toplantısında Filistin ve bölgesel barış konularını ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen başkanlık edecek.

İİT 23. Olağanüstü DBK Toplantısı yarın Cidde'de yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Türkiye'yi temsilen toplantıya başkanlık edecek. Toplantı gündemi yeni İİT Genel Sekreteri'nin seçilmesi ve teşkilatın daimi konusu olan Filistin olacak.

Kulaklıkaya toplantıda yapacağı konuşmada, İİT'in mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki rolü ile teşkilatın bölgesel barış, istikrar ve refaha katkısının güçlendirilmesi yönündeki imkanları ele alacak. Gazze'de saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkati çekecek olan Kulaklıkaya, Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barışın tesisi bakımından temel gereklilik olduğunu vurgulayacak.

BATI ŞERİA'DAKİ YERİNDEN EDİLME UYGULAMALARINDAN DUYULAN ENDİŞE BELİRTİLECEK

İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinin ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının yeni bir statüko olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtecek olan Kulaklıkaya, söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gereğini vurgulayacak. Kulaklıkaya, Batı Şeria'da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalar ile devlet destekli yerleşimci terörünün artmasından duyulan endişeyi dile getirecek. Mescid-i Aksa ile Kudüs'teki diğer kutsal mekanlara yönelik provokasyonların bölgesel gerilimi artırdığına işaret edecek olan Kulaklıkaya, Türkiye'nin bu mekanların tarihi statükosunun korunmasını amaçlayan girişimlere verdiği desteği teyit edecek.

Kulaklıkaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar bakımından doğurduğu risklere dikkati çekecek. İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırdığını ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini kaydedecek olan Kulaklıkaya, İslam dünyasının ortak iradesinin somut ve etkili adımlara dönüştürülmesinin ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içerisinde, İİT çatısı altında dayanışma, koordinasyon ve ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayacak.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İİT Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika

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