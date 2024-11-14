Türkiye İklim Değişikliği İçin Tecrübelerini Paylaşmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye İklim Değişikliği İçin Tecrübelerini Paylaşmaya Hazır

Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim stratejilerini COP29'da tanıttı ve uluslararası iş birliği vurguladı.

14.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500'ün üzerinde millet bahçesi projesi yapan, korunan alan büyüklüğünü 2011'deki oranın iki katına çıkaran, ormanlaştırmada Avrupa'nın lider ülkesi olan Türkiye, bildirgede yer alan yeşil ve korunan alanların etkin yönetimine dair tüm tecrübesini sunmaya hazırdır." dedi.

Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda bakanların ortak faaliyetlerine ilişkin "Bakanlar Bildirgesi" imzalandı.

Daha sonra konuşan Kurum, dün Türkiye'nin uzun dönemli stratejisini ve yol haritasını dünyayla paylaştıklarını, COP29'a dair düşüncelerini ve beklentilerini de ifade etme fırsatı bulduklarını anımsattı.

COP29'un, iklim değişikliğine dair gerçekçi, ayakları yere basan somut adımlar atılacağına dair beklentinin en yüksek olduğu toplantılardan biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik kararlar alınması bekleniyor, ümit ediliyor. Ümit ediliyor çünkü iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Dünyamız, özellikle son 50 yılda meteoroloji kaynaklı afetlerde daha önce görülmemiş tehlikelerle yüzleşiyor." diye konuştu.

Geçen yarım asırda 11 binden fazla afette, 2 milyonun üzerinde can kaybı yaşandığını, küresel çapta 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kaybı göğüslemek zorunda kaldıklarını dile getiren Kurum, bu olumsuz durumlardan en çok iklim değişikliğinin oluşmasına hiçbir katkısı olmayan ya da suçu en az olan ülkelerin etkilendiğini söyledi.

İklim krizinin külfeti bu ülkelerin üstüne yıkıldığı gibi finanstan da yeterince faydalanamadıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeşlerimizden de aldığımız güçle daha adil bir dünyayı açık yüreklilikle teklif ediyoruz. Hedeflerimizi, düşüncelerimizi, tecrübelerimizi her uluslararası platformda en yüksek sesle anlatıyor, dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Bu manada Türk dünyası da uluslararası platformlara katkı ve ev sahipliği yapma konusunda son derece proaktif bir tutum sergiliyor.

Özellikle BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda kardeş ülke Özbekistan'ın gündeme getirdiği Orta Asya İklim Diyaloğunun başlatılması, ülkelerimiz adına çok önemli karar. Bu yıl, Uluslararası İklim Forumu'nun Semerkant'ta düzenlenmesine dair girişimleri de Türk milleti adına çok değerli buluyorum. Kazakistan'ın 2026'da düzenleyeceği Bölgesel İklim Zirvesi'ne ilişkin duyuru da tarihi açıdan çok çok önemlidir. 6 Kasım'da Bişkek'te imzalanan Türk Yeşil Vizyon Belgesini de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim."

İmzalanan bakanlar bildirgesinin daha yaşanabilir bir dünya ve müreffeh bir Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "500'ün üzerinde millet bahçesi projesi yapan, korunan alan büyüklüğünü 2011'deki oranın iki katına çıkaran, ormanlaştırmada Avrupa'nın lider ülkesi olan Türkiye, bildirgede yer alan yeşil ve korunan alanların etkin yönetimine dair tüm tecrübesini sunmaya hazırdır." dedi.

Türkiye'nin, çevre, atık su, sıfır atık alanlarında küresel ödüllere layık görülen uygulamalar noktasında, kardeşlerine her türlü desteği vereceğini belirten Kurum, teşkilat bünyesindeki ortak faaliyetleri tartışmak amacıyla düzenli olarak bir araya gelmenin ve uzman düzeyinde bir çalışma grubu oluşturanın önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İklim Değişikliği İçin Tecrübelerini Paylaşmaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:48 İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi’nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış
09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:26:46. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye İklim Değişikliği İçin Tecrübelerini Paylaşmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.