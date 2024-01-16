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Türkiye ile Angola arasında gümrük anlaşması onaylandı - Son Dakika
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Türkiye ile Angola arasında gümrük anlaşması onaylandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye ile Angola arasında imzalanan gümrük anlaşması onaylandı. Anlaşmada, gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların ekonomik, ticari, mali, sosyal, sıhhi ve kültürel çıkarlara zarar verdiği vurgulandı. İki ülke arasında ikili işbirliğinin teşvik edildiği ve uluslararası sözleşmelere uyulması kararlaştırıldı.

Türkiye ile Angola arasında gümrük anlaşması onaylandı
16.01.2024 - 02:48,
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TÜRKİYE ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan gümrük anlaşmasının onaylanmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'na ilişkin onaylama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, taraf ülkelerin ekonomik, ticari, mali, sosyal, sıhhi ve kültürel çıkarlarına zarar verdiği dikkate alındığı belirtildi. Buna göre, ikili işbirliğinin teşvik edildiği ilgili uluslararası sözleşmelere ve aynı konuya ilişkin tavsiye kararlarına ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin kabul ettiği karşılıklı idari yardıma ilişkin tavsiye kararına atıfta bulunarak bazı hususlarda mutabakata varılması uygun görüldü. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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