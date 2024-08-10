Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi İstanbul'da Kurulacak

(ANKARA) - Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Milletlerarası Andlaşma kararına göre 9 kasım 2022'de New York'ta, 7514 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunarak imzalanan Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına karar verildi.
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