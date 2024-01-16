Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı

TÜRKİYE ile Burkina Faso arasında yükseköğretimde iş birliği öngören mutabakat zaptına ilişkin uygulama protokolü imzalandı.

Türkiye ile Burkina Faso arasında yükseköğretimde iş birliği öngören mutabakat zaptına ilişkin uygulama protokolü imza töreni düzenlendi. Törene Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı adına Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore katıldı. İmza atılmadan önce konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Protokolle Burkina Faso'nun devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek burslarla Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacağını söyledi. Özvar, gerek mevcut gerekse protokol kapsamında gelecek yeni Burkina Fasolu öğrencilerinin, Türkiye ve Burkina Faso arasında bir kültür elçisi görevi üstleneceği ve iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacağının inancında olduklarını, Burkina Faso ile 2020 yılında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için somut bir adım teşkil ettiğini ifade etti. Özvar, protokolün iki ülke arasında mevcut yükseköğretim alanındaki ilişki ve iş birliğini geliştirme yönünde çok kıymetli neticeler vereceğine inandığını dile getirdi. Protokolle, Burkina Faso'nun devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek burslarla Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacağını belirten Özvar, "Bu burstan faydalanacak öğrencilerin üniversitelerimizde en iyi şekilde yetişeceklerine ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacağı inancındayız" dedi.

'İMZALARIN YAKIN ZAMANDA ATILACAĞINI UMUYORUZ'

Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşmaya fevkalade önem verdiğini vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu olarak çok önem verdiğimiz bölgelerden birisi de Afrika kıtasıdır. Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerde son derece büyük bir ilerleme görülmektedir. Sahip olduğumuz bu yakın ilişkileri kültür ve eğitim alanlarında da ileriye taşıma konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu nedenle, yükseköğretim alanındaki iş birliklerini geliştirmek için Afrika ülkeleriyle yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl bazı Afrika ülkeleriyle bu yönde yeni mutabakat muhtıraları imzaladık. İlerleyen günlerde Afrika Birliği ile de benzer bir mutabakat muhtırası imzalanması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. İmzaların yakın zamanda atılacağını umuyoruz. Türk yükseköğretim sisteminin sahip olduğu bilimsel araştırma altyapısını ve birikimi dost Afrika ülkeleriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı bildirmek isterim. Yükseköğretim alanındaki bu iş birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki mevcut dostane ilişkilerin çok daha güçlenmesine vesile olacağına inanıyoruz."

'ÜLKELERİN DOSTLUĞUNU PEKİŞTİRMEK ADINA YENİ BİR ADIM ATILACAK'

Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore de iyi bir iş birliğini sağlayacak somut adımlar içeren protokolle iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek adına yeni bir adım atılacağını söyledi.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı adına Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore uygulama protokolünü imzaladı.