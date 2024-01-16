 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Burkina Faso arasında yükseköğretimde iş birliği öngören mutabakat zaptına ilişkin uygulama protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Burkina Faso'nun devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacak. İmzalanan protokol, Türkiye ve Burkina Faso arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı
16.01.2024 - 19:03,
Abone Ol

TÜRKİYE ile Burkina Faso arasında yükseköğretimde iş birliği öngören mutabakat zaptına ilişkin uygulama protokolü imzalandı.

Türkiye ile Burkina Faso arasında yükseköğretimde iş birliği öngören mutabakat zaptına ilişkin uygulama protokolü imza töreni düzenlendi. Törene Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı adına Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore katıldı. İmza atılmadan önce konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Protokolle Burkina Faso'nun devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek burslarla Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacağını söyledi. Özvar, gerek mevcut gerekse protokol kapsamında gelecek yeni Burkina Fasolu öğrencilerinin, Türkiye ve Burkina Faso arasında bir kültür elçisi görevi üstleneceği ve iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacağının inancında olduklarını, Burkina Faso ile 2020 yılında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için somut bir adım teşkil ettiğini ifade etti. Özvar, protokolün iki ülke arasında mevcut yükseköğretim alanındaki ilişki ve iş birliğini geliştirme yönünde çok kıymetli neticeler vereceğine inandığını dile getirdi. Protokolle, Burkina Faso'nun devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek burslarla Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacağını belirten Özvar, "Bu burstan faydalanacak öğrencilerin üniversitelerimizde en iyi şekilde yetişeceklerine ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacağı inancındayız" dedi.

'İMZALARIN YAKIN ZAMANDA ATILACAĞINI UMUYORUZ'

Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşmaya fevkalade önem verdiğini vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu olarak çok önem verdiğimiz bölgelerden birisi de Afrika kıtasıdır. Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerde son derece büyük bir ilerleme görülmektedir. Sahip olduğumuz bu yakın ilişkileri kültür ve eğitim alanlarında da ileriye taşıma konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu nedenle, yükseköğretim alanındaki iş birliklerini geliştirmek için Afrika ülkeleriyle yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl bazı Afrika ülkeleriyle bu yönde yeni mutabakat muhtıraları imzaladık. İlerleyen günlerde Afrika Birliği ile de benzer bir mutabakat muhtırası imzalanması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. İmzaların yakın zamanda atılacağını umuyoruz. Türk yükseköğretim sisteminin sahip olduğu bilimsel araştırma altyapısını ve birikimi dost Afrika ülkeleriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı bildirmek isterim. Yükseköğretim alanındaki bu iş birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki mevcut dostane ilişkilerin çok daha güçlenmesine vesile olacağına inanıyoruz."

'ÜLKELERİN DOSTLUĞUNU PEKİŞTİRMEK ADINA YENİ BİR ADIM ATILACAK'

Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore de iyi bir iş birliğini sağlayacak somut adımlar içeren protokolle iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek adına yeni bir adım atılacağını söyledi.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı adına Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore uygulama protokolünü imzaladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Burkina Faso, Türkiye, Burkina, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ile Burkina Faso Arasında Yükseköğretim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement