Türkiye ile Çin Ekonomi Forumu

22.05.2026 19:21
İstanbul'da düzenlenen forum, Türkiye-Çin ticaretini yeni nesil iş modelleriyle güçlendirdi.

İSTANBUL, 22 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik işbirliği, geleneksel ticaretin ötesine geçerek yeni nesil iş modellerine evriliyor. İstanbul Okan Üniversitesi tarafından perşembe günü düzenlenen 7. Türkiye-Çin Ekonomi Forumu, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeye yönelik somut adımlara sahne oldu.

"Yeni İpek Yolu Perspektifinde Ticaret ve Turizm" temasıyla gerçekleştirilen forumda, Türk ihracatçılarının Çin pazarına doğrudan erişimini kolaylaştıracak stratejik hedefler ve ortak üretim modelleri öne çıktı.

KOBİ'ler İçin "Aracısız" İhracat Modeli

Forum kapsamında Xinhua'ya değerlendirmelerde bulunan Türk-Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, Türk ihracatçılarının Çin pazarında daha etkin rol alması gerektiğini belirterek, "Aracıları devreden çıkararak Türk üreticisini doğrudan Çinli tüketicilerle buluşturacak dijital eşleşme projelerini başlatıyoruz" dedi.

Akfırat, söz konusu girişimin yalnızca bir ticaret köprüsü değil, aynı zamanda KOBİ'lerin Çin'in büyük e-ticaret platformlarına doğrudan entegrasyonunu sağlayacak bir "dijital altyapı" niteliği taşıdığını vurguladı.

Öncelikli Sektörler: Sağlıklı Gıda ve Kozmetik

Türkiye'nin tarım ve sanayi gücünü Çin'in gelişen tüketim pazarıyla birleştirme vizyonu, forumun ana gündem maddelerinden biri oldu.

Akfırat, Türkiye'nin özellikle "sağlıklı gıda" ve "kozmetik" sektörlerinde Çin pazarındaki açığı kapatabileceğine dikkat çekti. Türk ürünlerinin, Çin'in refah düzeyi artan orta sınıfının kaliteli ve sağlıklı ürün talebini karşılamada büyük bir potansiyel taşıdığı ifade edildi.

Türkiye ile Çin'in rakip değil, birbirini tamamlayan iki ekonomi olduğunu vurgulayan Akfırat, üreticilere "ortak üretim" çağrısında bulundu. Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu avantajlarla Çin'in lojistik ve üretim gücünün birleşmesinin, her iki ülke için de "kazan-kazan" odaklı bir büyüme sağlayacağını belirten Akfırat, bu işbirliğinin Türkiye'yi Çinli yatırımcılar açısından cazip bir dağıtım üssüne dönüştürebileceğini söyledi.

Finansal Altyapı: Ticaretin "İstikrar Çapası"

İşbirliğinin finansal ayağını değerlendiren ICBC Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Chen Tianyuan ise küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalara karşı Türkiye-Çin ortaklığının bir "istikrar çapası" işlevi gördüğünü ifade etti. Tianyuan, sınır ötesi operasyonlarda sunulan kolaylıkların, 5G, enerji ve sağlık gibi kritik öneme sahip sektörlerdeki projeleri destekleyerek teknik engellerin aşılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Turizm: Ticaretin Kültürel Köprüsü

Ekonomik verilerin ötesinde, turizm de iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Vizesiz seyahat imkanının sağladığı ivmeyle Çinli turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkat çekilen forumda, bu ilginin kültürel etkileşimi derinleştiren bir deneyime dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Forum, belirlenen stratejik hedeflerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tarafların düzenli etkileşim programları yürütme kararı almasıyla sona erdi. Türkiye ile Çin'in, ticaret ve turizm alanlarında yakalanan yeni ivmenin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kalıcı bir parçası haline gelmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
