Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim işbirliği anlaşması Tiflis\'te imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mikanadze'yle bakanlık binasında bir araya geldi.

İki ülke arasında eğitim ve diğer alanlardaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı da katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, ülkeler arasında eğitim alanındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak olan anlaşma için imza töreni yapıldı.

Törenin ardından konuşma yapan Tekin, "Yaklaşık 15 yıla yakın bir süredir üzerinde çalışılan ve hep ertelenen Gürcistan'la eğitim işbirliği anlaşmamızı bugün burada imzalamak için geldik." dedi.

Tekin, anlaşmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gürcistan'da, bizim açımızdan bu anlamda, hem bir komşumuz olması hem de milli mücadelede başlayan iyi ilişkilerimizin bugünün çocuklarımıza ve gelecek kuşaklarımıza daha sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde evrilmesi açısından, bir eğitim işbirliği anlaşması imzalandı bugün. Biz bunu yaparken temel parametremiz şu: Biz ve komşumuz ne kadar güçlü olursa, komşumuzla bizim aramızdaki işbirliği ilişkisi ne kadar iyi olursa, bölgemizde barış, insan hakları, demokrasi o kadar güçlü olur. Biz ne kadar bu ilişkileri güçlendirirsek, dünyada savaşların bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda aramızdaki dostluk ne kadar kuvvetli olursa, dünya barışına o kadar güçlü bir şekilde sahip çıkmış oluruz diye düşünüyoruz."

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Mikanadze de Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Tiflis'te bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Tekin'in Gürcistan temaslarının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için önemli olduğunu vurgulayan Mikanadze, "Bu ziyaret, iki ülke arasındaki son derece olumlu işbirliğini, stratejik ortaklığı ve dostluğu bir kez daha vurgulamaktadır." dedi.

Son birkaç ay içerisinde Bakan Tekin'le üç kez bir araya geldiklerini kaydeden Mikanadze, uzun bir süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü anlaşmanın, bugün imzalanmasının iki tarafın yoğun çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Mikanadze, "Bugün, iki dost ve stratejik ortak ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yasal zemini oluşturan bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanındaki işbirliği anlaşması

İmzalanan anlaşma ile Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklılık temelinde eğitim kurumları açılması, diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğine yönelik çalışmalar yürütülmesi, Türkçe ve Gürcücenin öğretiminin teşvik edilmesi ile eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması öngörülüyor.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesine ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Gürcistan temasları sürüyor.