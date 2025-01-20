Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı.

20.01.2025 20:18
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Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalandı.

Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"

Kaynak: AA

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