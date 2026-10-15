Türkiye ilk kez Eurydice toplantısına ev sahipliği yaptı, 65 katılımcı geldi - Son Dakika
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Türkiye ilk kez Eurydice toplantısına ev sahipliği yaptı, 65 katılımcı geldi

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Türkiye ilk kez Eurydice toplantısına ev sahipliği yaptı, 65 katılımcı geldi
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MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda 13-14 Ekim 2026'da İstanbul'da düzenlenen Eurydice toplantısı 37 ülkeden 65 katılımcıyı ağırladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantıda Eurydice Ağı'nın öncelikleri ve Türkiye'nin eğitim reformları ele alındı.

(İSTANBUL) - Avrupa Eğitim Bilgi Ağı Ülke Temsilcileri Toplantısı, 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcıyla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantı, Avrupa Komisyonu ve Eurydice Avrupa Birimi temsilcileri ile ülkelerin ulusal birimlerinde görev yapan yönetici ve uzmanları bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcıyla 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) Ülke Temsilcileri Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantı, Avrupa Komisyonu ve Eurydice Avrupa Birimi temsilcileri ile ülkelerin ulusal birimlerinde görev yapan yönetici ve uzmanları bir araya getirdi.

İki gün süren toplantıda, Eurydice Ağı'nın çalışmaları ve gelecek dönem öncelikleri değerlendirildi; ülkelerin eğitim politikalarına ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

Toplantı kapsamında Türk eğitim sisteminde hayata geçirilen reformlar ayrıntılı biçimde ele alınırken Türkiye'nin eğitim politikaları ve uygulamalarına ilişkin sunumlar, uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Gerçekleştirilen oturumlarda hem Eurydice Ağı'nın işleyişi, faaliyetleri ve çalışma öncelikleri ele alındı hem de Türkiye'nin eğitim politikaları ve reformları Bakanlık temsilcilerince uluslararası katılımcılara sunuldu.

Bu kapsamda 'Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Milli Eğitim Akademisi', 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Ebeveyn Katılımı', 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve Uygulamaları' ile 'Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Sonuçları Bağlamında Türk Eğitim Sisteminde Politikalar ve Reformlar' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi."

Kaynak: ANKA
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