Türkiye İnşaat Sektöründe Dijitalleşme Hedefleri Belirleniyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin inşaat ekosistemindeki dijitalleşme hedefleri doğrultusunda; proje, yapım ve işletme süreçlerinin tamamen dijital platforma taşınması için çalışmalara başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, inşaat sektöründe dijital dönüşümün yol haritasını belirleyecek olan 'Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Entegrasyonu Çalıştayı' düzenledi. Birleşik Krallık CPC (Connected Places Catapult) kuruluşu ile dijital inşaat ve BIM konulu iş birliği programı kapsamında İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Müsteşarı Charles Maguire, İngiliz uzmanlar, akademisyenler ve paydaş kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'de sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulmasının temel hedefleri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dijital inşaat stratejisine yönelik yol haritasının belirlenmesi, sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulması temel hedefimizdir" dedi.

SEKTÖRÜNÜN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN HEDEFLER BELİRLENDİ

Dijitalleşmenin sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Suver, "İnşaat sektörünün dijital dönüşümü için yenilikçi ulusal stratejiler geliştirilmesi yönünde hedeflerimizi belirledik. Sektörün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan BIM ve araçlarının kullanılmasına yönelik çalışmalara başladık. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.