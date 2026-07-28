Türkiye-Irak Savunma İş Birliği Görüşmesi
Haluk Görgün, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ile savunma sanayi iş birliğini görüştü.
(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlık Ofis Müdürü Orgeneral Sayın Abdulamir Kamil Al-Shammari ile Ankara'da bir araya geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlık Ofis Müdürü Orgeneral Sayın Abdulamir Kamil Al-Shammari ve beraberindeki heyeti Başkanlığımızda ağırladık. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Orgeneral'e ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."
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