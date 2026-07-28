Türkiye-Irak Ticaret Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Irak Ticaret Toplantısı

Türkiye-Irak Ticaret Toplantısı
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Bakan Bolat, Türkiye-Irak iş dünyası ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ticaret Bakanı Mustafa Nizar Cuma, Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyir ve Ulaştırma Bakanı Vahab Selman Muhammed el-Hassani, Türk ve Irak iş dünyalarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi'nin ülkemizi ziyaretleri kapsamında, Irak'ı temsilen Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, Ticaret Bakanı Sayın Mustafa Nizar Cuma, Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hudeyir ve Ulaştırma Bakanı Sayın Vahab Selman Muhammed el-Hassaninin katılımıyla, Türk ve Irak iş dünyalarının temsilcilerinin geniş iştirak ettiği Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdik.

İş dünyalarımızla birlikte; ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesini, Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu iş birliği imkanlarını, enerji ve ulaştırma alanındaki ortak projeleri, transit ticaretin kolaylaştırılmasını, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesini ve firmalarımızın sahada karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik atılacak somut adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye'nin üretim, yatırım, enerji ve müteahhitlik tecrübesi ile Irak'ın güçlü ekonomik potansiyelini buluşturan bu etkinliğin, ülkelerimizi 30 milyar dolar ticaret hedefine bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

İş Dünyası, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Irak, Son Dakika

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