Türkiye-İran İlişkileri Gündemde

14.08.2025 22:19
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, İran'lı mevkidaşı ile Ankara'da görüştü, ilişkiler değerlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Said Hatipzade ile Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Hatipzade ile bir araya geldi.

Ankara'da yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nuh Yılmaz, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Ankara, Dünya, İran

Son Dakika Güncel Türkiye-İran İlişkileri Gündemde - Son Dakika

