Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu'nda Avantajlı Kayıt Dönemi Başladı

06.01.2026 14:32  Güncelleme: 15:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilecek Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu için kayıt süreci avantajlı dönemle başladı. Dünyanın kıtalararası tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl 1 Kasım’da 48’inci kez koşulacak.

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilecek Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu için kayıt süreci avantajlı dönemle başladı. Dünyanın kıtalararası tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl 1 Kasım'da 48'inci kez koşulacak.

Gold Label kategorisinde yer alan maratonda, koşuseverler 42 kilometre (42K) ve 15.5 kilometre (15.5K) kategorileri için 750 TL ücretle kayıt yaptırabilecek. Avantajlı kayıt dönemi 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Dünyada Asya'dan Avrupa'ya koşulan tek maraton olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start alacak. Maraton, Yenikapı'daki finiş noktasında sona erecek. 42 kilometrelik maraton parkuru için 7 bin 500, 15.5K koşusu için ise 15 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 42K kategorisinde yaş sınırı 18 ve üzeri, 15.5K kategorisinde ise 16 yaş ve üzeri olarak belirlendi.

42K'da 11 ayrı yaş kategorisi

42 kilometrelik maraton koşusunda yaş grupları, 35–39 yaş aralığından başlayarak 85 yaş ve üzeri kategorisine kadar uzanan 11 ayrı yaş kategorisi şeklinde oluşturuldu. 15.5K parkurunda ise yaş kategorisi uygulanmayacak.

Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenecek 6.5K Kurumsal Koşu ile Halk Koşusu için kayıt tarihleri ise ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Geçen yıl bitiren sayısında rekor kırıldı

Geçtiğimiz yıl tüm kategorilerde 39 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nda, 42K parkurunda bitiren sporcu sayısında rekor yaşandı. Maratona başlayan 4 bin 982 koşucudan 4 bin 568'i bitiş çizgisini geçmeyi başardı. Bir önceki yıl bu sayı 4 bin 156 olarak kayıtlara geçmişti.

Kayıt ve detaylı bilgi

Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu'na kayıt yaptırmak ve organizasyonla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, event.spor.istanbul adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

