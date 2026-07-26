Türkiye, İspanya'ya Yangın Söndürme Uçağı Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, İspanya'ya Yangın Söndürme Uçağı Gönderdi

Türkiye, İspanya\'ya Yangın Söndürme Uçağı Gönderdi
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Bakan Yumaklı, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı görevlendirildiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağı görevlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum. Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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