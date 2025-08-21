Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
21.08.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi.

Türkiye'de liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

HUKUKİ SORUMLULUK ACENTEDE

İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN GEMİ TRAFİĞİ YOK

Kaynaklar, Türkiye'den İsrail'e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail'e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

Türkiye, Güncel, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • tuncay8891:
    demekki bu gune kadar varmis ticaret ah musluman din kardeslerim uyanin artik 6 1 Yanıtla
  • zeki69:
    Havada uçan kuşlar bile kısıtlansın İsrail'e gidiyorsa 4 0 Yanıtla
  • mcakiralp_2024:
    tamamını kessenize kısıtlamak nedir 3 0 Yanıtla
  • Burak üstün:
    zerre inanmam petrol bile hala Adana ceyhan üzerinden gidiyor İsraile. Market ürünlerimizin çoğu israil malı 3 0 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Yolunu uzatırlar gene ticareti kesmezler 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:37:41. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.