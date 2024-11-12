Türkiye-İsrail Ticaret İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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Türkiye-İsrail Ticaret İddiası Yalanlandı

Türkiye-İsrail Ticaret İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyon Merkezi, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin durduğunu açıkladı.

12.11.2024 00:09
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

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