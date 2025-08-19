Türkiye-Japonya Savunma İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Türkiye-Japonya Savunma İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Japonya Savunma İlişkileri Güçleniyor
19.08.2025 16:26
Bakan Güler, Japonya ile savunma sanayinde gelişim için iş birliği vurgusu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı konuk mevkidaşı ile baş başa görüştü. Bakanlar daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ı ve kıymetli heyetini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 101'inci yılındayız ve 101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan'la beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Bakan'a ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz."

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen de yaptığı konuşmada, "Bu sene Ertuğrul Firkateyni faciasının 135'inci yılı. Bu olay Japonya'da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya'daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran- Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40'ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
