Türkiye-Japonya Ticaret Hacmi Artıyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Başkanı Ishiguro Norihiko ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "2024 yılı itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi çerçevesinde, daha dengeli ve dirençli bir ekonomik ortaklığın tesisinin önemini vurguladık" dedi.

Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda, Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Başkanı Sayın Ishiguro Norihiko ile bugün verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bolat'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün, Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Başkanı Norihiko ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sanayi üretimi, gıda ve tarım, yeşil enerji, mobilite, dijital teknolojiler ve üçüncü ülkelerde iş birliği gibi alanlarda Türkiye–Japonya ekonomik ilişkilerini derinleştirmeye yönelik somut stratejileri ele aldık.

2024 yılı itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi çerçevesinde, daha dengeli ve dirençli bir ekonomik ortaklığın tesisinin önemini vurguladık. Bu doğrultuda, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) karşılıklı faydaya dayalı ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasına yönelik başta JETRO olmak üzere Japon iş çevrelerinden gelen desteği memnuniyetle karşıladık. 1963 yılında kurulan İstanbul Ofisi aracılığıyla JETRO, altmış yılı aşkın süredir ülkemizin güvenilir bir iş ortağı olmuştur. Bu güçlü mirası, stratejik ortaklıklar, yüksek profilli yatırım etkinlikleri ve dinamik iş forumları yoluyla daha da ileriye taşımakta kararlıyız."