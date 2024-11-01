Türkiye Kahire'de Dünya Kent Forumu'na Katılacak

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın başkenti Kahire'de 4-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan "12. Dünya Kent Forumu"na Türkiye'nin büyük bir heyetle katılacağını belirtti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Şen, Dünya Kent Forumu tarafından Kahire'de düzenlenen 4 kilometrelik bisiklet maratonuna katıldı.

Maratondan sonra açıklamalarda bulunan Şen, Türkiye'nin, Kahire'de yapılacak 12. Dünya Kent Forumu'na büyük bir heyetle katılacağını söyledi.

Büyükelçi Şen, maratona ilişkin ise şöyle konuştu:

"Dünya Kent Forumu tarafından düzenlenen bu maratona zevkle katıldım. Yıllar sonra 4 kilometrelik bir mesafede bisiklete binmek ve Kahire Valisi İbrahim Sabir Halil, Spor ve Gençlik Bakanı Eşref Subhi ve kalabalık bir grup gençle birlikte tarihi Kahire'nin boş sokaklarını görmek güzeldi."

Kahire, 4-8 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) tarafından Mısır hükümeti işbirliğiyle düzenlenecek "12. Dünya Kent Forumu" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.