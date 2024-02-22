Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak hiçbir şeyin sebebinin gerekçesi olamaz. Bu konuda vatandaşlarımız hassasiyet göstermelidir." dedi.
Taşova Devlet Hastanesini ziyaret eden Kahveci, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet meselesinin çözülmesi ve ilave sağlık personeli istihdamının sağlanması gerektiğini söyledi.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişinin hizmetlerinden faydalanmaması gerektiğini ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:
"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili Kamu-Sen olarak çok yönlü hazırlamış olduğumuz bir rapor var. Birçok öneri sunduk ve bu önerilerimizin bir kısmı hayata geçti. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklanması, cezaların paraya çevrilmemesi ve ertelenmemesi, sağlık kuruluşlarına x-ray cihazının kurulması... Bu konuda toplumu bilinçlendirmek lazım. Bu ülkenin sağlık çalışanları, vatandaşlarımıza 24 saat hizmet veriyor. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak hiçbir şeyin sebebinin gerekçesi olamaz. Bu konuda vatandaşlarımız hassasiyet göstermelidir. Sağlık çalışanlarımız zaman zaman hak etmedikleri muamele ile karşı karşıya kalıyorlar, yazıktır."
Kahveci'ye ziyaretinde Türkiye Kamu-Sen Amasya Temsilcisi Şemsettin Dümen de eşlik etti.???????
Son Dakika › Güncel › Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Sağlık çalışanlarına şiddet kabul edilemez - Son Dakika
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