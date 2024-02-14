Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliği, memur emeklilerinin sorunlarını çözüm talep etti

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Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri, memur emeklilerinin sorunlarının çözülmesini talep etti.

Bir grup sendika üyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, yaptığı açıklamada, memur ve emeklilerin sorunlarının seçim gündemi nedeniyle ötelenmemesini istedi.

İktidardan memur ve emeklilerin sorunlarının çözümünü istediklerini kaydeden Akagündüz, "Mademki bu yıl emekli yılıdır öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır." diye konuştu.

Ek gösterge konusunda da çalışma beklediklerini dile getiren Akagündüz, hizmetli personelin taleplerinin de takipçisi olduklarını ifade etti.