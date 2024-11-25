Türkiye Karbonsuzlaştırma Yolunda Öncü Oluyor

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin ihracat pazarının giderek sürdürülebilir ürünleri önceliklendirdiğini belirterek, "Karbonsuzlaştırma çalışması yapan firmalar rekabette önde gidecekler. Bu sayede küresel pazarlara erişim sağlayabilecekler." dedi.

"Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) Ortak Beyanname İmza Töreni" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Basso, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasının artık olmazsa olmaz ve rekabetçilik için kilit bir unsur olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji kullanarak ve enerji verimliğini geliştirerek önemli alanlarda emisyonların azaltılabildiğine dikkati çeken Basso, "Türkiye'nin ihracat pazarı gittikçe sürdürülebilir ürünleri önceliklendirmekte. Karbonsuzlaştırma çalışması yapan firmalar rekabette önde gidecekler. Bu sayede küresel pazarlara erişim sağlayabilecekler." diye konuştu.

Kurulan platform sayesinde işbirliğinin gelişeceğini vurgulayan Basso, bu sayede endüstrinin fırsatlardan yararlanabileceğini bildirdi.

Basso, Türkiye'nin endüstrisini karbonsuzlaştırma konusunda bu platformla büyük bir adım atıldığına işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki liderliğinin bütün ülkeler tarafından takip edilmesi gereken örnek olduğunu dile getirdi.

TIDIP'in büyük bir temel oluşturacağını ifade eden Basso, şu değerlendirmede bulundu:

"Platformda 5 milyar avroluk projeler olacak. Bunlar 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek projeler. Hem kamu hem özel sektörde altyapı gelişimini destekleyecek. Platform, paydaşlar arasında veri paylaşılabilen bir yer olarak teknik destek sağlayabilecek. Siz komşularınız arasında en ileri giden, en güzel örneklerden biri olacaksınız. EBRD bu platformun başarısı için elinden geleni yapacaktır. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin ötesinde bunu birlikte yapabiliriz."

"Türkiye liderliği eline alarak bu konudaki taahhüdünü gösteriyor"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez de dünyanın ihtiyaçlarını ve elindeki imkanları bildiklerini ancak bunların iyi bir şekilde dengelenmediğini anlattı.

Karbonsuzlaştırma konusunda ülkelerin liderlik sergilemesi gerektiğini vurgulayan Lopez, "Türkiye bu noktada iyi bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin 2035'e kadar 90 gigavat yenilebilir enerji kapasitesi geliştirme hedefini duyduk. Bu, Çin ve Hindistan dışında gördüğümüz en büyük planlardan biri. Açık bir şekilde Türkiye liderliği eline alarak bu konudaki taahhüdünü gösteriyor." dedi.

Lopez, şöyle konuştu:

"Bugün endüstrideki emisyonların azaltılmasından bahsediyoruz. Türkiye'nin bu alanda lider olma konusunda iştahı var. Sadece enerji dönüşüm noktasında veya iklim değişimine uyum konusunda değil, aynı zamanda endüstriyel emisyonlarda da bunu yapmak istiyor. Bizim liderlere ihtiyacımız var. Çünkü bu problem çok büyük. Sizlerin yaptığı çalışmaları görüyor ve takdir ediyoruz."

"Türkiye, IFC'nin öncelikli ülkelerinden"

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Kıdemli Ülke Müdürü Selma Rasavac Avdagic, geçen mali yılda imalat yatırımlarının yüzde 75'inin karbonsuzlaştırma çalışmalarına ayrıldığını ve bununla karbon emisyonlarını azaltma hedefini yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gelecek yıllarda 10 milyar dolarlık bir tutarı da bu amaçla kullanmayı planladıklarını vurgulayan Avdagic, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte diğer özel kaynaklardan da yararlanarak özellikle enerji yoğun olup çok fazla yatırım gerektirecek sektörlerdeki ihtiyacı ele alabileceğiz. 2030 yılına kadar küresel ekonomide bu sayede bir hareketlilik yaratabileceğiz. Bahsetmiş olduğumuz bu yatırımların büyük kısmı Türkiye'ye odaklanacak. Türkiye IFC'nin öncelikli ülkelerinden biri. Bugünkü çalışma hepimizin aynı taahhüdü verdiğini ve farklı kurumlar olarak nasıl Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklediğimizi gösteriyor."