Türkiye Karbonsuzlaştırma Yolunda Öncü Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Karbonsuzlaştırma Yolunda Öncü Oluyor

EBRD Başkanı Basso, Türkiye'nin karbonsuzlaştırma çabalarının ihracatta rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

25.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin ihracat pazarının giderek sürdürülebilir ürünleri önceliklendirdiğini belirterek, "Karbonsuzlaştırma çalışması yapan firmalar rekabette önde gidecekler. Bu sayede küresel pazarlara erişim sağlayabilecekler." dedi.

"Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) Ortak Beyanname İmza Töreni" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Basso, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasının artık olmazsa olmaz ve rekabetçilik için kilit bir unsur olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji kullanarak ve enerji verimliğini geliştirerek önemli alanlarda emisyonların azaltılabildiğine dikkati çeken Basso, "Türkiye'nin ihracat pazarı gittikçe sürdürülebilir ürünleri önceliklendirmekte. Karbonsuzlaştırma çalışması yapan firmalar rekabette önde gidecekler. Bu sayede küresel pazarlara erişim sağlayabilecekler." diye konuştu.

Kurulan platform sayesinde işbirliğinin gelişeceğini vurgulayan Basso, bu sayede endüstrinin fırsatlardan yararlanabileceğini bildirdi.

Basso, Türkiye'nin endüstrisini karbonsuzlaştırma konusunda bu platformla büyük bir adım atıldığına işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki liderliğinin bütün ülkeler tarafından takip edilmesi gereken örnek olduğunu dile getirdi.

TIDIP'in büyük bir temel oluşturacağını ifade eden Basso, şu değerlendirmede bulundu:

"Platformda 5 milyar avroluk projeler olacak. Bunlar 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek projeler. Hem kamu hem özel sektörde altyapı gelişimini destekleyecek. Platform, paydaşlar arasında veri paylaşılabilen bir yer olarak teknik destek sağlayabilecek. Siz komşularınız arasında en ileri giden, en güzel örneklerden biri olacaksınız. EBRD bu platformun başarısı için elinden geleni yapacaktır. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin ötesinde bunu birlikte yapabiliriz."

"Türkiye liderliği eline alarak bu konudaki taahhüdünü gösteriyor"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez de dünyanın ihtiyaçlarını ve elindeki imkanları bildiklerini ancak bunların iyi bir şekilde dengelenmediğini anlattı.

Karbonsuzlaştırma konusunda ülkelerin liderlik sergilemesi gerektiğini vurgulayan Lopez, "Türkiye bu noktada iyi bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin 2035'e kadar 90 gigavat yenilebilir enerji kapasitesi geliştirme hedefini duyduk. Bu, Çin ve Hindistan dışında gördüğümüz en büyük planlardan biri. Açık bir şekilde Türkiye liderliği eline alarak bu konudaki taahhüdünü gösteriyor." dedi.

Lopez, şöyle konuştu:

"Bugün endüstrideki emisyonların azaltılmasından bahsediyoruz. Türkiye'nin bu alanda lider olma konusunda iştahı var. Sadece enerji dönüşüm noktasında veya iklim değişimine uyum konusunda değil, aynı zamanda endüstriyel emisyonlarda da bunu yapmak istiyor. Bizim liderlere ihtiyacımız var. Çünkü bu problem çok büyük. Sizlerin yaptığı çalışmaları görüyor ve takdir ediyoruz."

"Türkiye, IFC'nin öncelikli ülkelerinden"

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Kıdemli Ülke Müdürü Selma Rasavac Avdagic, geçen mali yılda imalat yatırımlarının yüzde 75'inin karbonsuzlaştırma çalışmalarına ayrıldığını ve bununla karbon emisyonlarını azaltma hedefini yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gelecek yıllarda 10 milyar dolarlık bir tutarı da bu amaçla kullanmayı planladıklarını vurgulayan Avdagic, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte diğer özel kaynaklardan da yararlanarak özellikle enerji yoğun olup çok fazla yatırım gerektirecek sektörlerdeki ihtiyacı ele alabileceğiz. 2030 yılına kadar küresel ekonomide bu sayede bir hareketlilik yaratabileceğiz. Bahsetmiş olduğumuz bu yatırımların büyük kısmı Türkiye'ye odaklanacak. Türkiye IFC'nin öncelikli ülkelerinden biri. Bugünkü çalışma hepimizin aynı taahhüdü verdiğini ve farklı kurumlar olarak nasıl Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklediğimizi gösteriyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Karbonsuzlaştırma Yolunda Öncü Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Karbonsuzlaştırma Yolunda Öncü Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.