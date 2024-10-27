Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek - Son Dakika
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Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki toplu taşıma kartlarını bir araya toplayan Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısını yıl sonuna kadar 18'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirerek, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da...

27.10.2024 12:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki toplu taşıma kartlarını bir araya toplayan Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısını yıl sonuna kadar 18'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirerek, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Projenin, Bakanlık koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak Türkiye Kart Projesi'yle, her şehirde farklı kart karmaşışına son verileceğini, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartının geçerli olacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, projenin 81 ile yayılması için belediyelerle işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye Kart'ı, pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açtıklarını anımsattı.

Türkiye Kart uygulamasına pilot 5 ilde vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Uraloğlu, "Bu 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldı. Türkiye Kart'la 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yıl sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartmayı hedeflediklerini aktararak, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Kart PTT iş yerlerinde

Türkiye Kart'ın PTT iş yerlerinden satın alınabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız 'şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek - Son Dakika

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